【內房遺珠】潤地財務健康且估值見近年低位，可作長線投資

《經濟通通訊社記者鄧經書２７日專訊》內房股近期普遍觸底反彈，主要因為恒大（０３３

３３）危機及內房債務違約憂慮有緩解跡象。根據事情最新進展，傳中國政府接近敲定把恒大一

分為三的重組協議方案，可能會在幾天內公布。報道指，重組將以國有企業為基礎，並實質將這

家開發商轉變成一家國企。再者，內銀紛紛澄清與恒大關聯，普遍指風險可控、質押充足或與恒

大業務佔比細等等，緩解市場對內房及內銀齊齊爆煲的憂慮。



＊公司負債情況健康＊



筆者認為，雖然中央必然維持房住不炒論調，過往以極高槓桿取地發展情景已成絕響，惟內

地房地產發展始終在經濟發展中佔有重要地位，內房行業不能瓦解。是次中央故意自行戳破內房

泡沫，明顯有意讓行業「軟著陸」，長遠讓行業更健康有序發展，加速行業整合，利好行業龍頭

。故相信華潤置地（０１１０９）出現價值窪地，是長線投資時機。何以首選部署華潤置地？原

因很簡單，因為公司身為國企，絕對會循規蹈矩，目前三條紅線完美過關，躋身「綠檔」房企行

列。

我們再分析下公司基本面。首先公司中期業績增長穩健。純利１３１﹒２５億元，按年增長

１５﹒４％；營業額７３７﹒４２億元（人民幣．下同），按年升６３﹒８％；雖然毛利率略有

下降至３１％，按年跌３個百分點，但核心淨利潤同比增長１８％至９９億元，負債情況良好。

三條紅線方面，淨負債比率為３７﹒４％，剔除預收款的資產負債比率僅６０﹒９％，而現金負

債比更達到２﹒３。此外，公司平均融資成本為３﹒８８％，較去年底下降了２０個基點，屬於

行業領先水平。



＊土地儲備豐富＊



公司持續以舊改、併購、購買商業用地等方式取地。上半年取地共３３宗，總面積７１４

萬平方米；土地儲備面積７０９８萬平方米，權益土地儲備面積５１１６萬平米。筆者估計，由

於公司有優質的土地儲備，截至中期一、二線城市投資佔比８６％，相信公司的合約銷售額有望

突破２０２１年的３１５０億元目標值，估計可保障未來３至５年發展需要。

還有一點可留意，就是其商業租金收入發展。公司中期租金收入按年增長６３％至８４億元

，購物中心出租率保持在９６﹒０％的高位按年增１﹒３個百分點，毛利按年增長４個百分點至

８０％。公司的購物中心定位普遍部署於核心城市中的高端購物中心，加上有３７間購物中心計

劃於２０２１至２０２３年開業，預計公司可以繼續鞏固其在購物中心的領先地位，２０２１至

２０２３年租金收入年複合增速有望達到一成九。



＊公司估值便宜＊



股價走勢明顯比同行強，反映強者資金的選擇。截至上星期五（２４日）止，公司僅僅從高

位調整約兩成三。與此同時，不少內房自高位下挫逾五成，連基本面較佳的龍頭如龍湖（００９

６０）亦從高位插低逾三成，反映潤地股價之強勢。至於圖表走勢上，股價有衝穿短期阻力位（

約３１元）之勢，加上未有跟隨其他內房跌穿約８月初的前底，又為一個強勢股的證明。

另外，公司估值非常便宜。預期市盈率約６倍，較過去四年的中位數７﹒８倍低；預測巿帳

率約０﹒７７倍，較過去四年的中位數２倍低。以現價約３０元水平，股息率達６％，用以收息

其實亦不錯。

若從長線投資角度出發，可待調整至２７元邊買入，目標價３５元，收穿２５元止蝕。

