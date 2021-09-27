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即市新聞

27/09/2021 17:00

《盤後部署》國慶假期臨近，恒指續弱惟二萬四料有支持

　　《經濟通通訊社２７日專訊》恒指低開６０點報２４１３１點，但初段倒升，主要因科技股
、銀行股及石油股造好帶動；以及華為副董事長孟晚舟在拜登政府同意下「有條件」獲釋回國，
令市場重新憧憬中、美緊張關係緩和，恒指一度高見２４５０９點，升３１７點。午後上述板塊
普遍升幅收窄，加上內房股、賭股及工業捱沽。最終港股收報２４２０８點，升１６點或升
０﹒０７％，主板成交１４８９﹒００億元。國企指數報８５８３點，跌２１點或跌０﹒２５％
。恒生科技指數報６１０３點，跌５６點或跌０﹒９１％。
　
＊科技股短線或成撐市動力＊
　
　　港股本日一度反彈逾３００點，筆者料假期前恒指持續呈偏弱狀態，或於低位窄幅上落。
　　數據方面，雖然本日港股僅微升１６點，但整體升跌比例為３１：６９，反映股票缺少購買
力；其次，近期北水手影未見明顯趨勢，買沽數量持續平穩，淨入及淨出數據互現；加上國慶假
期臨近，料北水不會作任何重大部署，港股短期方向模糊。此外，近期科技股龍頭騰訊
（００７００）及美團（０３６９０）頗為強勢，即使恒指重返前底水平，但兩者股價仍高於８
月尾的前底，或為科技股即將見短底徵兆，加上中資金融股跌勢有喘定跡象，料短期可成為撐市
動力。港股短期料於二萬三至二萬四區間上落。（ｋｓ）

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