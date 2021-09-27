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即市新聞

27/09/2021 09:21

《異動股》恒大汽車開插近１２％，承認資金短缺兼終止回Ａ

　《經濟通通訊社２７日專訊》恒大汽車（００７０８）公布，於８月３０日後，面對資金嚴重
短缺的問題，鑒於流動性壓力，出現部分日常開支暫停支付及相關供應商暫停供應情況，並考慮
到有關改善流動性的困難、挑戰及不確定性，該集團無法保證繼續履行有關合同下的財務義務。
另外，有關擬議在上海證券交易所科創板發行人民幣股份事宜，該集團終止建議根據特別授權發
行人民幣股份。
　　恒大汽車開跌１１﹒６６％，報１﹒９７元創近四年低，成交約２２５萬股，涉資４４３萬
元。現價計暫連跌兩日，累計跌幅３２﹒３％。
　　該集團指，鑒於流動性問題，在恒大．養生谷及新能源汽車生活空間配套中，造成有延遲支
付供應商和工程款情況，導致部分相關項目停工。目前部分項目爭取復工未獲重大進展。仍接觸
不同潛在戰略投資者，引入新投資者，目前仍然在盡職調查及磋商過程中。
　　恒大（０３３３３）平開，報２﹒３６元，據內地媒體報道，各地政府決定加強資金監管。
從８月底起，多個地方政府針對當地恒大項目設立資金托管專戶，對資金進出實施集中管理，預
防資金跨區調用。
　　現時，恒生指數報２４１３１，跌６０點或跌０﹒２５％，主板成交２９﹒４２億元。國企
指數報８５８７，跌１７點或跌０﹒２１％。恒生科技指數報６１４８，跌１１點或跌０﹒１８
％。
　　即月期指新報２４２２７，升５９點，高水９６點。即月國指期貨報８６５２，升４７點，
高水６５點。即月科指期貨新報６１８７，升６１點，高水４５點。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒大汽車（００７０８）　　　１﹒９７元　　跌１１﹒６６％
　　恒騰　　（００１３６）　　　１﹒６９元　　　跌０﹒５９％
　　盛京　　（０２０６６）　　　７﹒００元　　　無升跌
　　恒大　　（０３３３３）　　　２﹒３６元　　　無升跌
　　恒大物業（０６６６６）　　　４﹒３１元　　　跌０﹒４６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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