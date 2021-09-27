《異動股》恒大汽車開插近１２％，承認資金短缺兼終止回Ａ

《經濟通通訊社２７日專訊》恒大汽車（００７０８）公布，於８月３０日後，面對資金嚴重

短缺的問題，鑒於流動性壓力，出現部分日常開支暫停支付及相關供應商暫停供應情況，並考慮

到有關改善流動性的困難、挑戰及不確定性，該集團無法保證繼續履行有關合同下的財務義務。

另外，有關擬議在上海證券交易所科創板發行人民幣股份事宜，該集團終止建議根據特別授權發

行人民幣股份。

恒大汽車開跌１１﹒６６％，報１﹒９７元創近四年低，成交約２２５萬股，涉資４４３萬

元。現價計暫連跌兩日，累計跌幅３２﹒３％。

該集團指，鑒於流動性問題，在恒大．養生谷及新能源汽車生活空間配套中，造成有延遲支

付供應商和工程款情況，導致部分相關項目停工。目前部分項目爭取復工未獲重大進展。仍接觸

不同潛在戰略投資者，引入新投資者，目前仍然在盡職調查及磋商過程中。

恒大（０３３３３）平開，報２﹒３６元，據內地媒體報道，各地政府決定加強資金監管。

從８月底起，多個地方政府針對當地恒大項目設立資金托管專戶，對資金進出實施集中管理，預

防資金跨區調用。

現時，恒生指數報２４１３１，跌６０點或跌０﹒２５％，主板成交２９﹒４２億元。國企

指數報８５８７，跌１７點或跌０﹒２１％。恒生科技指數報６１４８，跌１１點或跌０﹒１８

％。

即月期指新報２４２２７，升５９點，高水９６點。即月國指期貨報８６５２，升４７點，

高水６５點。即月科指期貨新報６１８７，升６１點，高水４５點。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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恒大汽車（００７０８） １﹒９７元 跌１１﹒６６％

恒騰 （００１３６） １﹒６９元 跌０﹒５９％

盛京 （０２０６６） ７﹒００元 無升跌

恒大 （０３３３３） ２﹒３６元 無升跌

恒大物業（０６６６６） ４﹒３１元 跌０﹒４６％

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（ｎｓ）

