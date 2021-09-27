《異動股》中海油（８８３）擬回Ａ籌３５０億人幣，開升逾３％

《經濟通通訊社２７日專訊》中海油（００８８３）現價升３﹒４７％，報８﹒３５元，以

現價計，該股暫連升３日，累計升幅７﹒０５％。該股成交約５６４萬股，涉資４７１０萬元。

中海油（００８８３）公佈，擬發行人民幣股份於上海證券交易所主板上市，建議首次發行

不超過２６億股人民幣股份，佔擴大股本約５﹒５％，而該集團及主承銷商可行使超額配股權，

超額配發最多為發行初始規模１５％的人民幣股份，即發行人民幣股份總數為２９﹒９億股，佔

擴大股本約６﹒２８％，而募集資金用於投資涉３５０億人民幣。

其餘油股受油價創近３年高位帶動，上週五布蘭特期油漲升０﹒８４美元或１﹒１％，收報

每桶７８﹒０９美元；紐約期油揚升０﹒６８美元或０﹒９％，收報每桶７３﹒９８美元。中石

化（００３８６）升１﹒０４％，報３﹒８８元；中石油（００８５７）升１﹒５８％，報３﹒

８６元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅４﹒６１％。

現時，恆生指數報２４１３１，跌６０點或跌０﹒２５％，主板成交２９﹒４２億元。國企

指數報８５８７，跌１７點或跌０﹒２１％。恆生科技指數報６１４８，跌１１點或跌０﹒１８

％。

即月期指新報２４１７１，升３點，高水４０點。即月國指期貨報８６０９，升４點，高水

２２點。即月科指期貨新報６１６７，升４１點，高水１點。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中海油（００８８３） ８﹒３５元 升３﹒４７％

中石化（００３８６） ３﹒８８元 升１﹒０４％

中石油（００８５７） ３﹒８６元 升１﹒５８％

中海油服（０２８８３） ７﹒０９元 升２﹒３１％

亞美能源（０２６８６） ２﹒２３元 升６﹒７０％

中煉化（０２３８６） ３﹒７８元 升１﹒０７％

山東墨龍（００５６８） ４﹒９５元 升５﹒５４％

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（ｈｃ）

