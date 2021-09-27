《異動股》銀娛開跌逾２％，澳門再啟動全民檢測料損黃金周賭收

《經濟通通訊社２７日專訊》銀娛（０００２７）開跌２﹒２４％，報３９﹒３５元，成交

約４６萬股，涉資１８１８萬元。

金沙（０１９２８）跌３﹒１％，報１５元；永利澳門（０１１２８）跌４﹒０３％，報６

﹒１９元；新濠（００２００）跌３﹒２２％，報９﹒６１元。

澳門政府因應有隔離酒店近日發現３宗新冠病毒確診個案，由上周末（２５日）下午３時起

至本周二（２８日）下午３時，進行為期三日的全民檢測，情況比第一次暢順。

社會文化司司長歐陽瑜表示，新一波疫情肯定影響未來一周的十一黃金檔期，希望盡快排查

社區的傳播和感染風險，再決定下一步是否需要對娛樂場採取特別防疫措施。業界估計，錯失十

一黃金檔期生意，１０月賭收可能回落至８月份進行全民檢測後的低迷水平。

現時，恒生指數報２４１３１，跌６０點或跌０﹒２５％，主板成交２９﹒４２億元。國企

指數報８５８７，跌１７點或跌０﹒２１％。恒生科技指數報６１４８，跌１１點或跌０﹒１８

％。

即月期指新報２４２２０，升５２點，高水８９點。即月國指期貨報８６４２，升３７點，

高水５５點。即月科指期貨新報６１８７，升６１點，高水３５點。

上證綜合指數報３６２５，升１２點或升０﹒３６％，成交５８﹒７７億元人民幣。深證成

份指數報１４４３０，升７２點或升０﹒５０％，成交６２﹒０８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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銀娛 （０００２７） ３９﹒３５元 跌２﹒２４％

金沙 （０１９２８） １５﹒００元 跌３﹒１０％

永利澳門（０１１２８） ６﹒１９元 跌４﹒０３％

新濠 （００２００） ９﹒６１元 跌３﹒２２％

澳博 （００８８０） ５﹒２６元 跌２﹒９５％

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（ｎｓ）

