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27/09/2021 09:29

《異動股》銀娛開跌逾２％，澳門再啟動全民檢測料損黃金周賭收

　　《經濟通通訊社２７日專訊》銀娛（０００２７）開跌２﹒２４％，報３９﹒３５元，成交
約４６萬股，涉資１８１８萬元。
　　金沙（０１９２８）跌３﹒１％，報１５元；永利澳門（０１１２８）跌４﹒０３％，報６
﹒１９元；新濠（００２００）跌３﹒２２％，報９﹒６１元。
　　澳門政府因應有隔離酒店近日發現３宗新冠病毒確診個案，由上周末（２５日）下午３時起
至本周二（２８日）下午３時，進行為期三日的全民檢測，情況比第一次暢順。
　　社會文化司司長歐陽瑜表示，新一波疫情肯定影響未來一周的十一黃金檔期，希望盡快排查
社區的傳播和感染風險，再決定下一步是否需要對娛樂場採取特別防疫措施。業界估計，錯失十
一黃金檔期生意，１０月賭收可能回落至８月份進行全民檢測後的低迷水平。
　　現時，恒生指數報２４１３１，跌６０點或跌０﹒２５％，主板成交２９﹒４２億元。國企
指數報８５８７，跌１７點或跌０﹒２１％。恒生科技指數報６１４８，跌１１點或跌０﹒１８
％。
　　即月期指新報２４２２０，升５２點，高水８９點。即月國指期貨報８６４２，升３７點，
高水５５點。即月科指期貨新報６１８７，升６１點，高水３５點。
　　上證綜合指數報３６２５，升１２點或升０﹒３６％，成交５８﹒７７億元人民幣。深證成
份指數報１４４３０，升７２點或升０﹒５０％，成交６２﹒０８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀娛　　（０００２７）　　３９﹒３５元　　　跌２﹒２４％
　　金沙　　　　（０１９２８）　　１５﹒００元　　　跌３﹒１０％
　　永利澳門（０１１２８）　　　６﹒１９元　　　跌４﹒０３％
　　新濠　　（００２００）　　　９﹒６１元　　　跌３﹒２２％
　　澳博　　（００８８０）　　　５﹒２６元　　　跌２﹒９５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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