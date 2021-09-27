【恒大困局】克魯明：恒大事件非另一雷曼，惟有導致泡沫風險

《經濟通通訊社２７日專訊》恒大事件繼續發酵，據《彭博》報道指，恒大旗下新能源汽車

子公司表示，仍然在尋找戰略投資者以獲得急需的資金，但無法保證能否繼續履行相關合同下的

財務義務。

恒大汽車（００７０８）上周五（２４日）晚在香港交易所發布公告指，集團面對資金嚴重

短缺問題，鑒於流動性壓力，集團出現部分日常開支暫停支付，以及相關供應商暫停供應的情況

。恒大汽車表示，正積極與潛在投資者商討出售部分養生谷項目和海外資產，以「提升集團整體

效率和補充營運資金」。但同時補充說，「能否實現上述潛在出售尚存有不確定性」。恒大汽車

在公告中同時指出，有關建議在上海證券交易所科創板發行人民幣股份之事宜將不再繼續進行。



＊或成亞洲最大美元債券違約＊



此外，據外媒報道指，恒大集團（０３３３３）的美元債券國際投資者在上周四最後期限前仍

未收到公司應支付的８３５０萬美元利息，相關債券面值２０﹒３億美元，若在３０天寬限期過

後仍未付息將成為亞洲公司有史以來規模最大的美元債券違約事件。

恒大事件導致系內上市公司股價持續下跌，自今年７月以來，恒大股價最多累跌８０％；恒

大物業（０６６６６）則累跌６０％，而恒大汽車（００７０８）累積跌幅更逾９４％。

中國內地的地產巨頭恒大爆發債務危機，且瀕臨倒閉邊緣，令人想起１３年前的雷曼兄弟倒

閉引發全球金融海嘯。不過，諾貝爾經濟學獎得主克魯明認為，恒大事件還未到中國的「雷曼時

刻」，但可能是泡沫爆破危機將至的前兆。

克魯明在其《紐約時報》專欄中指出，目前普遍認為恒大並非另一個雷曼，因為衍生出現的

衝擊皆可控，但他個人認為，這亦不表示一切會安然無事，恒大危機顯示中國很可能正經歷「Ｂ

ａｂａｒｕ時刻」。「Ｂａｂａｒｕ」是日文的外來語，音譯自英文的「Ｂｕｂｂｌｅ」（泡沫

）。



＊內地投資佔比偏高成隱憂＊



克魯明指出，日本的資產泡沫爆破並未導致金融崩潰，但導致經濟表現長期疲弱。許多觀察

家最初認為，日本經濟增長乏力是因為之前前「金融超載」（Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｅｘｃｅｓ

ｓ）的後遺症所致，即日本企業過度舉債或銀行背負太多違約貸款，然而，經濟持續疲弱至今，

當中反映了一個主要現象，就是日本生育率與移民人口偏低，導致日本成年勞動人口自１９９０

年代以來迅速下滑。

他又表示，中國現況與日本不大相同，但整體經濟情況卻有一點與當年日本泡快將爆破時非

常相似。第一，中國人口結構愈來愈像日本。勞動力人口在２０１５年到達頂峰，儘管已廢除了

一胎政策，但仍無法扭轉人口下降的趨勢；第二，就像當年泡沫年代的日本，中國經濟亦嚴重失

衡，在消費者支持疲弱的同時，投資水平卻極高（佔ＧＤＰ的４０％）。

克魯明解釋，投資者佔比偏高，對一個人口快速增長、技術進步追趕富國的經濟體而言或許

是合理的，但中國人口結構已非快速增長，整體技術水平仍落後於西方及日本，生產力增長亦在

趨緩，這意味投資回報將會遞減，據說北京亦明白到這點，只是調整步伐較慢，而投資信貸繼續

大量增加，就無可避免導致如恒大這類債務危機。（ｐｃ）

