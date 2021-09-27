【烏鎮峰會】中國互聯網藍皮書：網絡空間法治化建設取得積極進展

《經濟通通訊社２７日專訊》２０２１年世界互聯網大會烏鎮峰會９月２６日在浙江烏鎮召

開。《世界互聯網發展報告２０２１》和《中國互聯網發展報告２０２１》藍皮書同時發布。藍

皮書顯示，中國網絡安全保障體系和能力建設不斷加強，網絡空間法治化建設全面推進並取得積

極進展，平台經濟治理體系逐步建立健全。

《世界互聯網發展報告２０２１》分析認為，國際格局將加速演變，數字基礎設施競爭日益

激烈，各國數據化轉型進行加快，跨文化傳播面臨新的挑戰。未來世界各國應堅持將互聯網作為

人類的共同價值，強化網絡空間命運共同體的理念，以更加積極的態度共同應對網絡空間的風險

挑戰，共同構建和平安全、開放合作的網絡體系。

中國網絡空間研究院院長夏學平介紹，美國和中國的互聯網發展水平領先其他國家，歐洲各

國的互聯網發展實力較為均衡，互聯網發展指數得分普遍位居前列，拉丁美洲、非洲地區的互聯

網發展指數得分有所提升，其中美國、中國、英國、德國、加拿大綜合排名前５位。

《中國互聯網發展報告２０２１》指出，一年來，中國互聯網健康發展，網上宣傳主旋律高

昂、正能量充沛，網絡文明、網絡文化蓬勃發展。數字經濟在國內國際雙循環中發揮了日益重要

的作用，信息領域技術研發不斷推進，數據要素市場穩步發展，數字社會、數字政府建設持續推

進，信息惠民為民新成果持續湧現。報告對各省市區的互聯網發展情況進行了評估。排名前１０

位的省份是北京、廣東、上海、山東、浙江、江蘇、四川、福建、天津、湖北。（ｅｗ）

