【烏鎮峰會】科技企業高管表決心響應「共同富裕」，承諾助中小企

《經濟通通訊社２７日專訊》面對當局對行業壟斷的整頓，在烏鎮舉行的世界互聯網大會上

，中國的科技高管們承諾支持北京的「共同富裕」計劃，並會幫助中小企業。阿里巴巴

（０９９８８）首席執行官張勇說，阿里巴巴助力共同富裕的１５０億美元行動計劃正在「穩步

推進當中」。

張勇介紹，阿里巴巴將推出「技術普惠人才培養計劃」，面向廣大縣域的中職學生進行職業

規劃，培養他們的興趣與技術能力，未來希望能為欠發達地區培養超過２０萬的數字化人才，讓

他們有機會成為專精尖人才。

同時，阿里將派駐「鄉村振興技術官」到田間地頭去，通過送技術下鄉，希望為縣域提供技

術保障、培訓與支持，為鄉村提供更有力的技術人才支撐。不久前，阿里巴巴啟動「助力共同富

裕十大行動」，稱將在２０２５年前累計投入１０００億人幣，圍繞科技創新、經濟發展、高質

量就業、弱勢群體關愛和共同富裕發展基金五大方向，助力共同富裕。



＊雷軍：堅持用互聯網思維推動中國製造業＊



小米（０１８１０）董事長雷軍表示，製造業數字化轉型升級關係到美好科技生活的生產力

根基。科技企業要積極搶佔浪潮之巔，堅持用互聯網思維推動中國製造業，帶動上下游合作夥伴

融合發展，共同探索智能製造的新經濟發展模式，全力提升「中國製造」的技術實力與品牌形象

。

雷軍稱，「企業是社會的企業，大企業要主動擔當，幫助中小企業快速健康發展。今天已經

湧現出了很多數字技術平台，為中小企業提供全流程的支持和幫助。我們也非常希望與優秀的創

業者一起開拓、一起探索，彼此成就、共同發展。」

此外，紅杉資本全球執行合夥人沈南鵬則在演講中表示，北交所有望為垂直領域領先企業、

「專精特新」中小企業的上市提供重要場所。「比如軟件類企業，當前還缺乏這類企業成規模掛

牌的上市地，北交所可以成為一個很好的承接平台。」他透露，紅杉中國去年成立數字智能孵化

中心，目前在京滬兩地孵化的數字經濟初創企業已經達到１２家。未來，數字普惠將成為中小企

業成長為「專精特新」小巨人的有力工具，紅杉中國將繼續支持更多中小企業共享數字經濟紅利

。（ｅｗ）

