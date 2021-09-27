【烏鎮峰會】華為楊曉寧：維護網絡安全須採取系統化、多維度方法

《經濟通通訊社２７日專訊》在烏鎮舉行的世界互聯網大會上，華為全球網絡安全與用戶隱

私保護辦公室主任楊曉寧在論壇中表示，從華為的實踐來看，維護網絡安全必須採取系統化、多

維度的方法。

在國際網絡安全的合作方面，楊曉寧提出：第一，要加強技術與標準的合作，在網絡安全領

域形成業界統一的標準；第二，加強能力共建共享，共同提升網絡安全的能力；第三，通過校企

合作加強網絡安全人才的培育。（ｅｗ）

