《午市前瞻》孟晚舟獲釋影響短暫，港股跌穿２３７７１點機會高

《經濟通通訊社２７日專訊》恒生指數半日收市報２４２５９，升６７點或０﹒２８％，主

板成交８９４﹒０３億元。恒生中國企業指數報８６０４，跌不足１點。恒生科技指數報

６１１３，跌４６點或０﹒７５％。



＊溫鋼城：中海油追落後上望９元至９﹒５元＊



華為公司首席財務官孟晚舟與美國司法部達成暫緩起訴協議後即時獲釋，半日港股受惠高走

。ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ 副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，中美

兩國於去年１月份簽署第一階段貿易協議，據協議雙方每半年須舉行部長級會議，以共同檢視協

議內容，美國正面臨通脹率向上，若再提升關稅，對國內經濟將造成較大打擊。

溫鋼城表示，現時市場焦點不在中美關係，而是恒大（０３３３３）債務問題、內地監管政

策等，暫時看港股有較大機會跌穿２３７７１點。中國央行近期重新實施淨投放，若十一國慶後

再度收水，港股或下試２２６００點。

中海油（００８８３）擬回Ａ集資最多３５０億人幣，溫鋼城認為其股價較其他兩桶油落後

，近期油價走高會有利中海油走勢，上望９元至９﹒５元位置。但長遠而言中石化（００３８６

）和中石油（００８５７）較具投資價值，因美資亦可買賣。另外，美國工人復工或提高原油生

產、料油價８０美元阻力大。

