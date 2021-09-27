【恒大困局】有分析師指匯豐和渣打可能面臨恒大危機的二次沖擊

《經濟通通訊社２７日專訊》據《路透》報道，有分析師警告，匯豐控股（００００５）和

渣打（０２８８８）的利潤和資產負債表可能面臨中國恒大（０３３３３）債務危機的溢出性損

害，匯豐銀行和渣打銀行都表示，他們對恒大沒有直接曝險，而且近年來已經採取措施，謹慎管

理他們在任何一個行業的風險敞口。

根據《路透》對這匯豐和渣打資料的分析，香港和中國內地在２０２０年佔匯豐銀行利潤約

８４％，而大中華區和北亞地區去年為渣打貢獻了８１％的利潤，這凸顯了該地區對其整體業務

的重要性。而匯豐和渣打的很大一部分利潤來自中國大陸和香港，他們一直是參與當地開發商銀

團貸款承銷最多的外資銀行。



＊匯豐渣打對內房行業直接貸款敞口最大＊



摩根大通分析師在一份研究報告中說，這意味著他們可能會面臨最直接的二次影響。根據其

數據，在外資銀行中，這兩家銀行對中國房地產行業的直接貸款敞口最大，當中匯豐銀行１７０

億美元，佔集團資產的１﹒５％，渣打銀行１３億美元，佔集團貸款的０﹒５％。

摩根大通表示，房地產行業對中國ＧＤＰ的貢獻率為１４％，如果包括間接貢獻，則為

２５％，房地產貸款佔總貸款的約６﹒６％，這意味著該行業受到的打擊可能會產生重大而廣泛

的經濟影響。摩根大通援引Ｄｅａｌｏｇｉｃ的數據指，匯豐參與了３９筆未償還的中國開發商

銀團貸款的承銷，而渣打參與了１８筆此類交易，如果房地產行業出現更廣泛的違約，這些交易

可能會面臨壓力。

匯豐和渣打均拒絕對該報告發表評論。（ｃｗ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

