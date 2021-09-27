【新冠肺炎】澳門第二次全民核酸檢測，暫逾４０萬人呈陰性

《經濟通通訊社２７日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，第二次全民核酸檢
測已於９月２５日下午３時開始，截至今日下午３時，採樣５６﹒２９萬人，檢測結果
４０﹒４９萬人呈陰性。
此外，自９月２４日下午３時至９月２５日下午３時有４４５３６人自行前往進行核酸檢測
且不在全民核酸檢測計劃內，檢測結果均為陰性。上述兩者累計採樣逾６０﹒７４萬人，累計檢
測結果４４﹒９４萬人均呈陰性。（ｃｗ）
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