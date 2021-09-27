摩根資管：第四季股優於債看法不變，恒大事件不會演變成雷曼危機

《經濟通通訊社２７日專訊》摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰表示，就整體投資策

略而言，第四季「股優於債」的看法依然不變，建議投資者於環球市場分散，偏重歐美市場，第

四季對亞洲的樂觀程度上升，強調未來三個月可關注日本的投資機會。而聯儲局加息對亞洲股市

利多於弊，因這反映經濟已從疫情中復甦。

他又指出，中國股市歷年出現的三次較大調整都因為受政策影響，而非整體經濟衰退，近月

中港股市調整幅度較大，如果投資者容忍到短期波動，中港股市估值都較吸引，認為現時是投資

機會，願意作長線投資的投資者不妨現在作出部署。不過他補充指，市場正尋找新的合理估值，

不能只參考此前的高位，但個別中港公司在東南亞、歐美等地都有投資，其增長有機會惠及整體

企業。



＊監管出台急令市場難消化，籲關注爭議性低行業＊



許長泰認為，近期中國出現的監管風潮，當局的政策原意是好的，對企業襲斷行為、信息安

全和員工保障作出規範，而有關規管在西方國家也正在執行，但由於政策出台速度急，令市場較

難消化，故造成近期股市的波動。他建議，投資者可選擇監管風險較低，包括中國現時大力發展

的半導體、人工智能、電動車、環保等板塊；或是爭議性較小的行業，如體育用品板塊，認為Ａ

股或國內公司的相關業務內容較本地Ｈ股豐富，故會偏向關注前者。

對於近期恒大（０３３３３）財困觸發市場憂慮，甚至有雷曼翻版之說。許長泰不認同，恒

大事件會如雷曼般造成全球金融系統性風險，因為集團雖大但非處於金融系統的中心點，加上有

先例可循，各國已有經驗應對類似危機，但他強調投資者不應急於投資內房股或相關的企業債，

因為未來行業有很多不確定性，除了恒大，還有數家內房仍踩中三條紅線中的兩條，其資金壓力

料將持續。對於事件未來發展，他認為政府會先保護消費者的權益，相反對投資者的保護會相對

地細一點，因希望他們可負上部份投資責任，而監管層也不宜放鬆相關政策，以防影響政府施政

信用。（ａｃ）

