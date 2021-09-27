《新股上市》傳微創醫療機器人評估香港ＩＰＯ需求，籌最多７８億

《經濟通通訊社２７日專訊》外電引述知情人士透露，微創醫療（００８５３）子公司上海

微創醫療機器人已開始評估其香港首次公開募股（ＩＰＯ）需求，可能通過上市融資７億至１０

億美元（約５４﹒６億至７８億港元）。

知情人士稱，時間和籌資金額等細節仍處於初步階段，可能會發生變化。摩根大通及中金公

司為此次發行的聯席保薦人。（ｂｉ）

