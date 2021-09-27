【夜期時段】即月期指最新報２４１８５點，升１７點，低水２４點

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４１８２點，升１４點，低水
２７點，最新報２４１８５點，升１７點，低水２４點，合約成交１００４張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８５８１點，升４點，低水３點，最新報８５８０點，升３
點，低水４點，合約成交２１３２張。
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