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27/09/2021 17:40

【夜期時段】即月期指最新報２４１８５點，升１７點，低水２４點

　　《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４１８２點，升１４點，低水
２７點，最新報２４１８５點，升１７點，低水２４點，合約成交１００４張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８５８１點，升４點，低水３點，最新報８５８０點，升３
點，低水４點，合約成交２１３２張。

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