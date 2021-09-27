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27/09/2021 17:15

【紓困措施】市建局再度延長租金寬減多六個月至明年３月底

　　《經濟通通訊社２７日專訊》市建局宣布，再度為轄下住宅和部分商舖租戶，由今年１０月
延長租金寬減多六個月至明年３月底，協助租戶在疫境中應對當前經濟的挑戰，繼續經營和保住
就業。
　　市建局自２０２０年４月起，為轄下租戶推出租金寬減措施，迄今，租金寬減的金額已超過
１﹒２億元。在今年４－９月的租金寬減期內，市建局亦鼓勵獲取租金寬減的租戶，撥出一定金
額作慈善或社區公益活動。截至８月底，已有超過１３個慈善╱社福機構受惠，涵蓋醫療服務、
兒童福利及學習支援、殘疾人士在職培訓、免費飯盒贈予長者等。
　　市建局最新一輪的寬減措施，包括安置大廈和重建項目內已收購物業的４４０多個住宅及商
舖租戶，租金可以獲得７５％的寬減。發展項目、保育及活化項目內，受疫情影響的商舖，每月
租金可獲７５％的寬減。至於未受疫情影響的商戶，若願意從可獲取的租務寬減款額中，撥出一
定金額作慈善或社區公益活動，該局亦會考慮給予這些商戶租務寬減。而於今年１月起簽訂的新
租約，由於新租金已反映現時市場的實際租金水平，故此，是次寬減措施將不適用於這些商戶。
（ｃｌ）

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