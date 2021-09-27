【恒大困局】惠譽：恒大事件對建築公司評級的影響可控

《經濟通通訊社２７日專訊》國際信貸評級機構惠譽表示，恒大（０３３３３）對建築公司

評級的影響可控，亦指其所追蹤工程和建築公司的規模優勢，降低了單個客戶違約或項目失敗事

件的風險。

惠譽指出，如果違約干擾到更廣泛的房地產市場，在住房項目和房地產開發方面有大量敞口

的工程建築公司可能受影響。（ｂｎ）

