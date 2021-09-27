  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/09/2021 10:10

【恒大困局】惠譽：恒大事件對建築公司評級的影響可控

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國際信貸評級機構惠譽表示，恒大（０３３３３）對建築公司
評級的影響可控，亦指其所追蹤工程和建築公司的規模優勢，降低了單個客戶違約或項目失敗事
件的風險。
　　惠譽指出，如果違約干擾到更廣泛的房地產市場，在住房項目和房地產開發方面有大量敞口
的工程建築公司可能受影響。（ｂｎ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話27/09/2021
火幣網年尾前清退內地用戶，業內人士指內地影響將告一段落
財經熱話27/09/2021
回A效應兼油價創三年高　中海油升逾半成
開市Good Morning27/09/2021
溫傑：無須著眼於孟晚舟事件　華為概念股不宜追
財經熱話27/09/2021
【陶觀天下】美聯儲啟動減碼　自民黨選舉總裁
中國故事25/09/2021
孟晚舟與美司法部達協議　被困千日終回國　兩加拿大人獲北京釋放
中國故事24/09/2021
《神州經脈》中國整合稀土資源　恒大兌付美元債息無影　滬指轉跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金