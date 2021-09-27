【選舉改革】曾國衞：已促請選管會優化選舉安排

《經濟通通訊社２７日專訊》政制及內地事務局長曾國衞在出席立法會一個委員會時表示，

已促請選管會優化選舉安排，局方會跟進今次選舉安排，積極總結經驗，而剛結束的選委會選舉

大致順利完成，但仍有環節欠妥善，包括派發選票櫃枱不足等，點票時間亦超出公眾合理預期，

亦。

選舉事務處總選舉事務主任翁應輝表示，就選舉流程及靈活性不足向公眾致歉，表示正深入

審視流程，將盡快向選管會提交報告及改善建議。（ｂｎ）

