《本港經濟》港府報告：新香港營商環境優勢突出，發展空間無限

《經濟通通訊社２７日專訊》港府發表《香港營商環境報告》，整份報告長６８頁，一共分

為三章，第一章提及「黑暴動亂和美國遏華戰略對香港經濟和營商環境造成嚴重負面影響」，第

二章提及「制定實施《香港國安法》及落實「愛國者治港」有力維護了香港社會穩定和營商環境

」，第三章題為「重回正軌的新香港營商環境優勢突出，未來發展空間不可限量」。

和航運中心地位。



＊營商環境優勢突出＊



報告指，「黑暴動亂」和美國遏華戰略對香港經濟和營商環境造成嚴重負面影響，而制定實

施《香港國安法》和落實「愛國者治港」，有力維護香港社會穩定和營商環境，又提重回正軌的

新香港營商環境優勢突出，未來發展空間不可限量。

報告表示，批評美國視香港為遏制中國發展的棋子，慫恿支持反對派和黑暴大肆破壞，對中

央及香港官員進行無理制裁及對香港特殊待遇採取單方面無理行動，對在港謍商的跨國企業施壓

和中傷香港營商環境。



＊經濟已呈轉角之勢＊



報告續指，本港社會回歸理性、公共秩序回歸良好。今年上半年整體罪案較２０１９年下半

年黑暴高峰期下跌近１成。另外，本港經濟已呈轉角之勢，今年上半年經濟反彈７﹒８％，失業

率由７﹒２％高位回落至４﹒７％。而金融市場形勢向好，截至本年６月的１２個月，新股集資

額增加超過５成，港股成交增加近７成。報告認為，有關事實證明本港社會經濟雄厚底子和強大

韌度，以及香港營商環境的優越性。（ｂｎ）

