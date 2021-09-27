【選舉改革】羅健熙：最遲１０月中截至報名參選，提高門檻合理

《經濟通通訊社２７日專訊》主黨昨（２６日）召開會員大會討論１２月立法會選舉事宜，

惟大會無否決參選，亦無決定派人參選。民主黨主席羅健熙在電台節目中表示，立法會選舉提名

期１０月尾開始，若要召開會員大會甄選參選人最少要１４日前通知，相信黨內會在１０月初或

最遲１０月中截止報名。

對於有黨員提出，有意參選者須獲五大支部各１０名黨友提名，羅健熙認為有關門檻確實較

高及較難達到，但因參選者是代表整個民主黨，認為提高門檻是合理，亦並非不能達到，主要取

決於有意參選黨員是否有足夠能力。



＊李華明：提名門檻高是想製造難題＊



民主黨前立法會議員李華明表示，不明白為何時間緊迫下，提名門檻卻較高，又指許多知名

度高的黨員已被取消議員資格，仍有機會參選的黨員知名度多較低，認為提名要求明顯是為有意

參選者製造難題。



＊湯家驊對民主派仍未有決定感失望＊



行政會議成員湯家驊表示，理解民主黨在特別會員大會未有表決是否參選，但感到失望，認

為有關效果等於叫黨員不要參選，因黨員若想參選要通過中委會，再在會員大會接受質詢才能出

綫，相信只有好少人計劃參選，甚至較有可能會直接退黨參選。

湯家驊又表示，民主黨的決定讓部分民主思路成員感到參選空間大，但要考慮勝算等問題，

會進行內部探討，又指若民主黨不參選，相信會有其他黨派代替，例如新思維已表達積極籌備參

選。（ｈｙ）

