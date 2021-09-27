【施政前瞻】把握十四五規劃機遇，雷鼎鳴：首要打通中港邊界

《經濟通通訊社記者張可怡２７日報道》行政長官林鄭月娥將於１０月６日發表任內最後一
份《施政報告》，她早前透露特區政府正積極跟進「十四五」規劃，並會在《施政報告》中詳細
交代。「十四五」規劃包括中港兩地的政策、產業及市場對接，國務院早前便公布了「前海港深
合作區改革開放方案」，將前海深港合作區總面積擴大８倍，香港如何把握大灣區的發展機遇，
以及如何在施政上融入國家發展大局，將成為今次《施政報告》的亮點之一。香港科技大學經濟
學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴對《經濟通通訊社》表示，要帶動「十四五」規劃首要打通中港
邊界，政府在施政上要拆牆鬆綁，便利兩地企業合作。
＊香港宜發展高新科技，配合大灣區產品製造＊
國務院於９月６日公布「前海港深合作區改革開放方案」，支持進一步擴展前海合作區發展
空間，包括將前海合作區擴展至原來的８倍，達至１２０﹒５６平方公里。為配合前海港深合作
區的發展，林鄭預告在《施政報告》中會有新界北整全規劃，又稱會以「一地兩檢」方式設立新
口岸，方便人流往來，惟未透露更多細節。
雷鼎鳴批評現時中港兩地的邊界「畫得很死」，不管是經濟上、科技上還是人流上，如要利
用前海合作區的發展機遇，政府應打通兩地邊界。他表示，國內知名的無人機公司大疆創新
（ＤＪＩ）曾想把公司設在香港，但由於香港在物流上難以配合，於是決定在深圳設廠。在深圳
，廠商可以在幾小時內把零件、服務送來，現時香港難以做到。
雷鼎鳴認為大灣區在應用研究和產品製造上是世界級的，但在基礎研究上則不及香港，香港
的高新科技和大灣區是有相當不錯的協同效應，將兩地的長處結合相當重要，但他批評政府在融
入大灣區發展方面非常滯後，受疫情影響兩地遲遲未能通關，如一日不能通關，所有規劃都是「
鏡花水月」。
＊香港發展前海合作區是危還是機？＊
雷鼎鳴表示，前海合作區如此大規模的企劃，香港能做的事，別人也能做，是競爭還是機遇
，視乎政府的積極性。現時政府面對兩大問題，一是負責官員的對口問題，二是施政上需要拆牆
鬆綁。他表示，內地負責前海合作區的官員，都是省內最高級的幹部，但香港只委派一個局長負
責，不但不對口，而且「政治不正確」，似乎對外發放一個錯誤訊息，香港不太重視前海合作區
。他認為香港至少要找特首級的人負責這項企劃，例如林鄭。
雷鼎鳴又指，香港政府不擅長計劃經濟，但這不定是壞事。香港素來是靠自由市場，靠企業
家自己找機會，很多時候，企業家找到的機會比政府官員更多，因此，在施政上不能只靠政府官
員，政府要聆聽企業家的訴求再去制訂政策。現時很多內地商戶都想和香港企業合作，政府在施
政上應拆牆鬆綁，看看如何便利兩地商企，再由商企帶動施政。
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