【施政前瞻】莊太量：分拆運房局助發展，聚焦房屋料增公私營合作

《經濟通通訊社記者吳仲賢２７日報道》新一份《施政報告》將於下月公布，市場料報告將

聚焦政府架構重組、房屋及與大灣區融合等多方面。此前有傳《施政報告》將建議政府架構重組

，包括研究增設文化局、分拆運輸及房屋局，中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊

太量接受《經濟通通訊社》訪問時表示，相信上述消息屬實，政府會定時分配劃分不同的決策局

，認為是次增設文化局將能補充香港之前在文化方面缺乏管理的不足之處，儘管香港已經有康文

署，但康文署屬執行機構，在文化政策上並沒有負責機構。

他續指，分拆房屋及運輸局能使政府在處理房屋及交通問題上，能更分開及聚焦處理相關的

議題，之前對交通方面並不是太偏重，而現時房屋及交通為現時香港的大問題，認為有一個專責

交通的部門來配合政府政策，能有助配合整個城市發展。



＊未來將有更多公私營合作＊



他指出，下月的《施政報告》為林鄭月娥任內的最後一份施政報告，未必會有「好大動作」

，害怕影響下一屆的特首施政，相信林鄭月娥「要交功課先」，兌現競選時所作的承諾，解決香

港房屋問題為其中一個，相信是次施政報告將聚焦於房屋問題，其他民生問題相信大部分已經解

決，或會多加著墨於香港與大灣區的融合等。

對於有報道指中央政府要求本港發展商配合，解決香港房屋問題，他表示，發展商唯一可以

控制的房屋供應便是他們的土地儲備，未來或在公私營合作方面有更多的著墨，例如發展商「拎

返啲地出嚟」來興建公營房屋，相信未來半公營及半私營的發展會愈來愈多，預期是次施政報告

或會提及更多有關未來公私營合作等方面的消息。

莊太量表示，發展商只是整個房屋市場的一環，房屋供應不應該只依靠發展商，因房屋供應

來自土地，而土地則來自政府，房屋供應「絕對係政府問題」，並非發展商問題，因發展商土地

也是來自政府，即使發展商有一定的土地儲備亦是正常情況，不可以因為它們有土地儲備，便把

責任推卸給發展商。

被問及政府應如何增加土地供應，他表示，「點解唔可以開發郊野公園呢？」，又指香港不

是沒有土地，面積亦較新加坡大，而環保方面的規例也是由政府訂下，要視乎政府願不願意改規

例，「要睇下政府係唔係夠堅持」。



＊連接深圳前海跨境鐵路項目助沿線地區發展＊



此外，新一份《施政報告》據報將公布連接新界北部和深圳前海合作區的鐵路項目，莊太量

表示，上述舉動對配合前海的發展是有需要的，並指前海為商業區，當中的商業大廈均租給較高

端的行業，如金融業等，這些行業的人才遍及深圳與香港，而這些鐵路能減省香港人才到前海上

班的時間，相信政府能負擔上述項目的財務費用，相關項目亦有助鐵路沿線地區發展。

內地提出「共同富裕」倡議，莊太量認為，「共同富裕」與以前的共產並不相同，大前題為

要先有富裕才能共享，而香港的堅尼系數較高，有部分人口比較貧窮，樓價及劏房問題均為香港

所面臨的問題，雖然加稅為其中一個方法，但香港標榜低稅率及簡單稅制，認為政府未必會在稅

制方面去做，可能只是口頭上呼籲發展商或比較有錢的人士進行捐獻，「捐返出嚟俾個社會」。

