《小傳日記》晚舟獲釋速回歸，中海油回Ａ咪走雞，馬交賭仔齊瞓低

《小傳日記》魚缸全日都係反反覆覆，「晚舟歸航」餘波最高推起過魚缸升超過３００點，

可惜潮起潮落，食完晏晝後勁不繼頭耷耷，最終收報２４２０８，升１６點。

據報孟晚舟上個禮拜五同美國司法部達成延後起訴協議，協議生效之後，加拿大隨即釋放孟

晚舟，而呢位華為太子女都即刻搭乘國家包機返深圳，結束千日軟禁生活。孟晚舟獲釋，之前被

官媒《人民網》批評有份參與構陷孟晚舟嘅匯控（００００５）今日都受惠，升多過１巴仙，報

４０﹒３銀，托住魚缸。而華為自行研發手機系統「鴻蒙」嘅服務提供商之一中軟國際（００３

５４）都升挨近３巴仙，報１４﹒２８銀。但係相反華為最大競爭對手小米（０１８１０）就要

跌多過１巴仙，報２１﹒７５銀。

除咗匯控，全日最佳藍戰士就係中海油（００８８３），皆因公布咗即將會喺上交所回Ａ，

發行唔超過２６億股人仔股份，佔擴大股本大約５﹒５％，籌大概３５０億人仔，中海油全日升

多過５巴仙，報８﹒４８銀。其餘油桶受油價飆高帶起一齊升；中石化（００３８６）升唔夠１

巴仙，報３﹒８６銀；中石油（００８５７）升多過１巴仙，報３﹒８５銀；山東墨龍（００５

６８）跌挨近兩巴仙，報４﹒６銀。

馬交方面，因為嗰邊政府喺隔離酒店發現３宗確診個案，上禮拜六開始又嚟全民檢測，馬交

社會文化司司長歐陽瑜就話肯定會影響未來一個禮拜嘅十一黃金檔期，所以賭仔又要碌低；銀娛

（０００２７）跌多過３巴仙，報３８﹒８銀；金沙（０１９２８）跌多過４巴仙，報１４﹒８

６銀；永利（０１１２８）跌多過４巴仙，報６﹒１６銀。

至於前排升得比較多嘅新能源發電今日都有啲回吐，不過有阿爺照住始終可以睇高一線，趁

低吸都未嘗不可，請請！





《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

