【新冠肺炎】澳門新增一宗新冠病毒輸入個案，患者為香港居民

《經濟通通訊社２７日專訊》澳門新增一宗新冠病毒輸入個案，患者是一名香港居民。

３７歲女患者是香港居民，從事服裝生意。今年４月至７月曾到迪拜、埃及、克羅地亞及黑

山等，３月及４月先後接種兩劑科興疫苗。該患者本月１９日由香港到澳門，在酒店接受醫學觀

察，周日及周一檢測呈陽性，但病毒量非常低，當局初步判斷是復陽個案。（ｂｉ）

