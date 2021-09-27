《鍾之日記》內地限電殺埋身，打擊經濟憂慮增

《鍾之日記》９月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美股上周五晚個別發展，Ａ股今早呈高開低走，港股連跌兩周、累挫逾２０００點後，今日

表現反覆。恒指低開６０點，報２４１３１點已屬半日低，低開倒升，最多升３１６點，見

２４５０９點全日高，但Ａ股升勢不保，港股升幅也收窄，恒指中午升６７點。午後在上午波幅

內走，恒指最終收報２４２０８，升１６點。大市全日成交額略增至１４８９億元。

港股本周只有四個交易日，周三（２９日）期指結算，同日北水暫停。「黑期」今早最新跌

約４０點於２４０８０點附近。

內地加強落實「能耗雙控」，加上燃料價格大漲等因素影響，多地限電措施引發市場震盪。

滬深股市高開低走，電力、煤炭股領跌，拖累滬綜指再失三千六關，全日收跌０﹒８３％，報

３５８２﹒８３點，兩連跌。國慶假期將至，人行公開市場今日開展１４天１０００億元人民幣

逆回購操作，為連續７個交易日的千億級別逆回購，中標利率維持２﹒３５％不變，單日淨投放

規模１０００億元人民幣。兩市全日成交１３６５７億元人民幣，按日多６﹒４％，連續第４７

個交易日成交超萬億，再創歷史最長紀錄。



＊內地限電政策落實，電力股兩邊走＊



隨著中國「能耗雙控」政策執行進一步落地，中國限電限產的影響範圍擴大。近期限電限產

措施在多個省份密集推出，「雙高」企業輪番接到限產通知，東北三省甚至對居民限電。國家電

網回應東北多地限電時表示，目前整個電網有崩潰的危險，不得不採取對居民限電。廣東省亦電

力緊張，省會廣州市越秀區、海珠區已公布等將在２７日至３０日進行分批電力設備檢修，期間

將進行有必要的停電操作。廣東省長馬興瑞２６日到廣東電網公司進行調研，要求盡快緩解供需

矛盾。同是一線城市的上海傳出有多個地區將計劃停電，同時涉及居民用電和商業用電。不過，

據《上觀新聞》從國家電網上海公司獲悉，網傳停電通知是正常的計劃停電公示，無須過分解讀

。

內地限電限產的波及範圍明顯擴大。目前已有多家企業宣布停產，甚至有工廠直接讓員工提

前放起「十一」長假。《彭博》更是以「超越恒大的經濟衝擊」來形容本次限電將造成的影響，

認為全球供應鏈短缺的情況將進一步惡化。多家機構指電力短缺將拖累經濟增長，並下調中國經

濟增長預測。中金指「能耗雙控」政策對中國第三、四季度經濟增速的影響，均在０﹒１－

０﹒１５個百分點左右。野村料嚴格限電措施或導致本周稍後發布的採購經理指數（ＰＭＩ）降

至５０以下。

電力股個別走，華能國際電力（００９０２）勁跌１１﹒８％，華潤電力（００８３６）下

跌２％，大唐新能源（０１７９８）下跌１﹒９％；而龍源電力（００９１６）上升１﹒８％，

中廣核新能源（０１８１１）上升１﹒６％，中國電力（０２３８０）升０﹒７％。

另外，屬高能耗的鋼鐵、水泥及化工等板塊亦首當其衝。從事中?上游業務的資源股股價齊

下挫，中鋁（０２６００）滑６﹒３％，洛鉬（０３９９３）跌５﹒１％，馬鋼（００３２３）

跌４﹒６％，鞍鋼（００３４７）跌４﹒４％，江西銅（００３５８）跌１﹒６％。



＊中海油回Ａ籌３５０億，股價獲捧創３個月高＊



中海油（００８８３）回歸內地Ａ股上市，剌激股價漲５﹒１％，報８﹒４８元，創近３個

月新高。中海油連升３日累計升幅８﹒７％。中海油公布，建議首次發行不超過２６億股人民幣

股份，募集資金不超過３５０億元人民幣，佔公司股本約５﹒８％。人民幣股份發行完成後，佔

中海油經擴大股本約５﹒５％。募集資金擬用於包括圭亞那Ｐａｙａｒａ油田、流花１１－１╱

４－１油田、陵水１７－２氣田等在內的國內外多個油、氣田開發項目。

此外，國際油價續升逾１％保持強勢，支撐石油股表現，其餘「兩桶油」續漲，中石油

（００８５７）彈１﹒３％，中石化（００３８６）升０﹒５％，中海油服（０２８８３）亦升

０﹒６％。

高盛分析師將布蘭特期油年底價格預測上調１０美元，至每桶９０美元；同時將２０２３年

的油價預期上調２０美元，至８５美元。高盛預計，近期需求反彈將強於預期，全球供應低於普

遍的預測。



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