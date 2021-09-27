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即市新聞

27/09/2021 17:00

《鍾之日記》內地限電殺埋身，打擊經濟憂慮增

　　《鍾之日記》９月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。

　　美股上周五晚個別發展，Ａ股今早呈高開低走，港股連跌兩周、累挫逾２０００點後，今日
表現反覆。恒指低開６０點，報２４１３１點已屬半日低，低開倒升，最多升３１６點，見
２４５０９點全日高，但Ａ股升勢不保，港股升幅也收窄，恒指中午升６７點。午後在上午波幅
內走，恒指最終收報２４２０８，升１６點。大市全日成交額略增至１４８９億元。
　　港股本周只有四個交易日，周三（２９日）期指結算，同日北水暫停。「黑期」今早最新跌
約４０點於２４０８０點附近。
　　內地加強落實「能耗雙控」，加上燃料價格大漲等因素影響，多地限電措施引發市場震盪。
滬深股市高開低走，電力、煤炭股領跌，拖累滬綜指再失三千六關，全日收跌０﹒８３％，報
３５８２﹒８３點，兩連跌。國慶假期將至，人行公開市場今日開展１４天１０００億元人民幣
逆回購操作，為連續７個交易日的千億級別逆回購，中標利率維持２﹒３５％不變，單日淨投放
規模１０００億元人民幣。兩市全日成交１３６５７億元人民幣，按日多６﹒４％，連續第４７
個交易日成交超萬億，再創歷史最長紀錄。

＊內地限電政策落實，電力股兩邊走＊

　　隨著中國「能耗雙控」政策執行進一步落地，中國限電限產的影響範圍擴大。近期限電限產
措施在多個省份密集推出，「雙高」企業輪番接到限產通知，東北三省甚至對居民限電。國家電
網回應東北多地限電時表示，目前整個電網有崩潰的危險，不得不採取對居民限電。廣東省亦電
力緊張，省會廣州市越秀區、海珠區已公布等將在２７日至３０日進行分批電力設備檢修，期間
將進行有必要的停電操作。廣東省長馬興瑞２６日到廣東電網公司進行調研，要求盡快緩解供需
矛盾。同是一線城市的上海傳出有多個地區將計劃停電，同時涉及居民用電和商業用電。不過，
據《上觀新聞》從國家電網上海公司獲悉，網傳停電通知是正常的計劃停電公示，無須過分解讀

　　內地限電限產的波及範圍明顯擴大。目前已有多家企業宣布停產，甚至有工廠直接讓員工提
前放起「十一」長假。《彭博》更是以「超越恒大的經濟衝擊」來形容本次限電將造成的影響，
認為全球供應鏈短缺的情況將進一步惡化。多家機構指電力短缺將拖累經濟增長，並下調中國經
濟增長預測。中金指「能耗雙控」政策對中國第三、四季度經濟增速的影響，均在０﹒１－
０﹒１５個百分點左右。野村料嚴格限電措施或導致本周稍後發布的採購經理指數（ＰＭＩ）降
至５０以下。
　　電力股個別走，華能國際電力（００９０２）勁跌１１﹒８％，華潤電力（００８３６）下
跌２％，大唐新能源（０１７９８）下跌１﹒９％；而龍源電力（００９１６）上升１﹒８％，
中廣核新能源（０１８１１）上升１﹒６％，中國電力（０２３８０）升０﹒７％。
　　另外，屬高能耗的鋼鐵、水泥及化工等板塊亦首當其衝。從事中?上游業務的資源股股價齊
下挫，中鋁（０２６００）滑６﹒３％，洛鉬（０３９９３）跌５﹒１％，馬鋼（００３２３）
跌４﹒６％，鞍鋼（００３４７）跌４﹒４％，江西銅（００３５８）跌１﹒６％。

＊中海油回Ａ籌３５０億，股價獲捧創３個月高＊

　　中海油（００８８３）回歸內地Ａ股上市，剌激股價漲５﹒１％，報８﹒４８元，創近３個
月新高。中海油連升３日累計升幅８﹒７％。中海油公布，建議首次發行不超過２６億股人民幣
股份，募集資金不超過３５０億元人民幣，佔公司股本約５﹒８％。人民幣股份發行完成後，佔
中海油經擴大股本約５﹒５％。募集資金擬用於包括圭亞那Ｐａｙａｒａ油田、流花１１－１╱
４－１油田、陵水１７－２氣田等在內的國內外多個油、氣田開發項目。
　　此外，國際油價續升逾１％保持強勢，支撐石油股表現，其餘「兩桶油」續漲，中石油
（００８５７）彈１﹒３％，中石化（００３８６）升０﹒５％，中海油服（０２８８３）亦升
０﹒６％。
　　高盛分析師將布蘭特期油年底價格預測上調１０美元，至每桶９０美元；同時將２０２３年
的油價預期上調２０美元，至８５美元。高盛預計，近期需求反彈將強於預期，全球供應低於普
遍的預測。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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