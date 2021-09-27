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27/09/2021 08:25

【烏鎮峰會】劉鶴：打擊網絡不法行為，真正保護公平競爭

　　《經濟通通訊社２７日專訊》世界互聯網大會烏鎮峰會９月２６日在浙江烏鎮開幕。國務院
副總理劉鶴以視頻方式出席，宣讀習近平主席賀信並致辭。劉鶴表示，當前互聯網發展躍升到全
面滲透、跨界融合的新階段，數字技術深度改造生產函數並不斷創造新業態，為各國帶來新的發
展機遇。科技向善是人類命運共同體的內在要求，世界各國要共同維護基礎設施的安全可靠，堅
持科技倫理，打擊網絡不法行為，真正保護公平競爭和推動創新，合理界定數字產權，克服「鮑
莫爾病」和「數字鴻溝」，實現包容性增長。
　　劉鶴強調，中國宏觀經濟總體穩定，有經驗和能力管控風險，發展前景十分光明，將堅定不
移推動改革開放和高質量發展，大力加強新型基礎設施建設，推動軟件產業發展，持續完善市場
化、法治化、國際化營商環境，擴大高水平對外開放，堅持「兩個毫不動搖」，支持民營經濟健
康發展，支持企業家創新創業，支持互聯網和數字經濟健康發展。
　　２０２１年世界互聯網大會烏鎮峰會２６日－２８日在浙江省桐鄉市烏鎮舉行，主題為「邁
向數字文明新時代－－攜手構建網絡空間命運共同體」，本次大會２０個分論壇將圍繞５Ｇ、人
工智能、開源生態、下一代互聯網、數據與算法等網絡技術新趨勢、新熱點設置議題。今年大會
首次推出「攜手構建網絡空間命運共同體精品案例」發布展示，並發布《世界互聯網發展報告
２０２１》和《中國互聯網發展報告２０２１》藍皮書。（ｅｗ）

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