【大國博弈】方星海與美國商品期貨交易委員會代理主席視頻會見

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中國證監會副主席方星海日前視頻會見了
美國商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）代理主席羅斯汀．伯南（ＲｏｓｔｉｎＢｅｈｎａｍ）。
雙方就中美期貨衍生品市場發展近況、加強中證監與ＣＦＴＣ的交流合作等議題交流了看法。
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