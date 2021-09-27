【北交所】北交所首次全網測試結束，下月９日進行第二次

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》北京證券交易所開市第一次全網測試９月

２５日結束。此次測試驗證各市場參與者技術系統對北交所開市各類業務的技術準備情況。全國

股轉公司、北交所、中國證券登記結算有限責任公司、深圳證券通信有限公司、中證指數有限公

司以及各證券公司、信息商、基金公司及其托管機構等參與測試。第二次全網測試將於１０月９

日進行。

本次測試模擬了一個完整的交易日，包括盤前的集合競價、開盤後的連續競價、收盤後的集

合競價、大宗交易等。測試驗證各證券公司能夠支持投資者開通╱取消北交所合格投資者權限，

並進行相應的權限控制。此外，還驗證各證券公司周邊系統可提供便於投資者開展北交所交易的

通用交易界面、快捷入口及專用入口，設立獨立板塊用於揭示北交所行情內容。

近日，北交所已對個人投資者准入的資金門檻明確為５０萬元人民幣，對於北交所何時開市

，全國股轉公司副總經理、北交所副總經理李永春日前出席２０２１中關村論壇時表示，「我們

正緊鑼密鼓、夜以繼日開展北交所開市準備工作。」截至目前，北交所法人主體已經註冊成立，

董事、高管均已到位，投資者適當性規則已經發布，公開發行、上市、交易等基本業務規則均已

公開徵求意見，其他配套規則也已準備就緒，將隨基本業務規則同步發布。交易支持平台已調整

上線，９０多家券商已具備為投資者提供預開戶服務的技術條件。

