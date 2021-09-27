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27/09/2021 09:13

【新冠肺炎】全國昨增確診３５宗，黑龍江增１１宗本土福建增２宗

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家衛健委公布，昨日（２６日）全國報告新增確診３５宗新
型冠狀病毒肺炎病例，黑龍江新增１１宗本土確診均在哈爾濱；福建新增２宗均在廈門市。此外
，新增無症狀感染２０宗。昨日無新增死亡或疑似病例；新增治癒出院３６宗。

＊衛健委：黑龍江省力爭在國慶日前把疫情控制＊

　　黑龍江衛健委公布，該省昨日新增新冠肺炎本土確診病例１１宗（哈爾濱市松北區１宗、巴
彥縣９宗、木蘭縣１宗）；新增本土無症狀感染者３宗（哈爾濱市巴彥縣２宗，綏化市北林區１
宗）。
　　國家衛健委主任馬曉偉等官員前往黑龍江省調研，他要求國務院聯防聯控機制綜合組黑龍江
工作組專家到檢測、隔離轉運、社區管控和救治一線，與當地幹部共同研究推進相關工作。
　　馬曉偉指出，黑龍江要儘快控制住疫情，並最大程度降低疫情影響，力爭在國慶日前把疫情
控制在管控範圍，在一個潛伏期內控制住疫情傳播。
　　截至９月２６日２４時，全國累計確診病例最新數字為９６０５０宗。累計死亡人數維持
４６３６人；現有確診病例１０１２宗；累計治癒出院病例９０４０２宗。目前尚在醫學觀察
３４４名無症狀感染者，其中１０人屬本地個案。
　　境外輸入累計確診病例８９７７宗，累計治癒出院病例８４５１宗。現有確診病例５２６宗
，現有２宗疑似病例。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２８４４８宗。其中，香港１２１９３宗（１１８９２人
出院，２１３人死）；澳門６６宗（６３人出院）；台灣１６１８９宗（１３７４２人出院，
８４１死）。（ｃａ）

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