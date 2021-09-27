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即市新聞

27/09/2021 09:47

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升７０點子，報６﹒４５７５

　　《經濟通通訊社２７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開７０點子，報６
﹒４５７５，上個交易日即期匯率收盤報６﹒４６４５。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４６９５，較上個交易日跌９６點子，上
個交易日報６﹒４５９９。
　中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）公布，上周五（２４日）的ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數較前
周上漲０﹒０７％至９９﹒０９，較２０１４年底則仍下跌０﹒９１％。（ｊｔ）

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