【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升７０點子，報６﹒４５７５

《經濟通通訊社２７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開７０點子，報６

﹒４５７５，上個交易日即期匯率收盤報６﹒４６４５。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４６９５，較上個交易日跌９６點子，上

個交易日報６﹒４５９９。

中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）公布，上周五（２４日）的ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數較前

周上漲０﹒０７％至９９﹒０９，較２０１４年底則仍下跌０﹒９１％。（ｊｔ）

