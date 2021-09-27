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27/09/2021 16:41

【能耗雙控】黑龍江回應拉閘限電：盡最大努力保障居民生活用電

　　《經濟通通訊社２７日專訊》針對群眾關注的黑龍江省有序用電問題，黑龍江省發改委回廳
指，黑龍江省電力系統將加強電力供需平衡分析預測，做好預警預報，盡快組織發電企業增加電
力供應，努力化解電力緊張局面；嚴格執行有序用電相關規定，全力保障電網安全穩定運行，綜
合運用錯峰生產、避峰生產等手段，優先保障疫情防控、居民生活、關鍵公共設施、涉及公眾利
益和國家安全及重要客戶的用電需求。（ｃｔ）

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