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27/09/2021 15:57

【華為風波】外交部：孟晚舟回國是中國人民及正義力量的勝利

　　《經濟通通訊社２７日專訊》華為首席財務官孟晚舟滯留加拿大逾千日後，回國即受到英雄
般的歡迎。中國外交部發言人華春瑩在北京主持例行記者會時表示，對孟晚舟終於平安回國感到
由衷地高興。她稱，孟晚舟回國是黨和政府不懈努力的結果，如果一定要用「勝利」這個詞，孟
晚舟回國是中國人民的勝利、也是正義力量的勝利。華春瑩強調，２０１８年１２月孟晚舟被無
理拘押後，黨和政府高度重視，習近平主席親自關心。（ｗｌ）

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