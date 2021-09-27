【華為風波】外交部：孟晚舟回國是中國人民及正義力量的勝利

《經濟通通訊社２７日專訊》華為首席財務官孟晚舟滯留加拿大逾千日後，回國即受到英雄

般的歡迎。中國外交部發言人華春瑩在北京主持例行記者會時表示，對孟晚舟終於平安回國感到

由衷地高興。她稱，孟晚舟回國是黨和政府不懈努力的結果，如果一定要用「勝利」這個詞，孟

晚舟回國是中國人民的勝利、也是正義力量的勝利。華春瑩強調，２０１８年１２月孟晚舟被無

理拘押後，黨和政府高度重視，習近平主席親自關心。（ｗｌ）

