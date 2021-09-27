【大國博弈】中國和歐盟將於明日舉行第十一輪高級別戰略對話

《經濟通通訊社２７日專訊》經中歐雙方商定，國務委員兼外交部長王毅將於明日（２８日
）同歐盟外交與安全政策高級代表博雷利舉行第十一輪中國 歐盟高級別戰略對話。在當前國際
形勢不穩定性、不確定性增多的背景下，中歐開展戰略溝通、加強協調合作很有必要。
據悉，雙方將就中歐關係、各領域對話合作以及國際和地區問題交換看法，推動中歐關係健
康穩定發展，共同應對全球性挑戰。此次戰略對話將以視頻方式舉行。（ｗｌ）
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