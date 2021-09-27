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即市新聞

27/09/2021 17:23

【重拳監管】鍥特電子汽車芯片加價率最高逾４５倍，遭罰５０萬元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》市場監管總局對鍥特電子不正當價格行為案作出行政處罰，罰
款５０萬元人民幣。市監總局表示，該公司在汽車芯片採購價格基本穩定的情況下，大幅加價銷
售部分汽車芯片，加價率最高達４５４３％。
　　這已不是上海鍥特電子第一次因哄抬芯片價格被罰。市監總局上月曾依法對上海鍥特電子、
上海誠勝實業、深圳市譽暢科技三家汽車晶片經銷企業哄抬汽車晶片價格行為共處２５０萬元人
民幣罰款。（ｗｌ）

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