【華為風波】孟晚舟與美達協議被困千日回國，兩加拿大人獲京釋放

《經濟通通訊社記者楊英傑２５日報道》華為公司首席財務官、華為創辦人任正非之女孟晚

舟，因引渡案在加拿大被困超過千日，事件終告一段落。在美國法庭批准美國司法部與孟晚舟達

成的暫緩起訴協議後，加拿大法官周五（２４日）簽署命令同意釋放孟晚舟，孟晚舟終獲自由。

據最新消息指，孟晚舟已於當地時間周五下午４點２９分，乘坐臨時安排的中國國際航空公司的

波音７７７包機離開加拿大，返回中國深圳。

在稍早時候，孟晚舟在溫哥華通過視像會議參與紐約法庭的聽證會，對美國司法部的指控表

示不認罪，但同意美方就本案的事實陳述是真實的，即承認在華為與伊朗的業務往來上誤導了國

際金融機構。

美國檢方表示，美國聯邦檢察官與孟晚舟達成了一份暫緩起訴協議，且如果孟晚舟滿足某些

條件，美國政府將在暫緩期結束時（２０２２年１２月１日）撤銷對她的指控，其中一項條件是

，她承諾不會以各種方式表示自己是非自願、不知情或受脅迫的情況下簽署這份暫緩起訴協議。

美國法院批准了這份暫緩起訴協議，同意讓孟晚舟以個人名義擔保保釋，而不必繳納保釋金，同

日加拿大法院即時釋放孟晚舟。

孟晚舟身穿黑色帶白波點長裙及深藍色外套步出法院，精神良好，她接受媒體採訪時表示，

感謝大法官霍爾姆斯的公平審訊，亦讚賞加拿大皇家檢察官的專業性，和加拿大政府對法治的維

護，另外也感謝加拿大人民和媒體的包容；其後，孟晚舟還感謝了中國駐加拿大大使館、她的律

師團隊，以及她的同事和親友。

孟晚舟又抒發了她被困逾千日的感受，指這三年來她的生活出現了天翻地覆的變化，但相信

烏雲總有金邊，永遠不會忘記所有收到的祝福，最後她要感謝祖國和祖國人民，稱祖國的支持是

她最大的支柱。



＊兩個邁克爾即時獲釋，中國曾否認人質外交＊



另一邊廂，中國方面也在釋放兩個加拿大公民。就在孟晚舟獲釋的同一日，加拿大總理杜魯

多宣布，得悉兩名在中國被監禁的加拿大公民康明凱和斯帕弗已經獲釋，正在返國途中。康明凱

和斯帕弗兩人的名字都叫「邁克爾」（Ｍｉｃｈａｅｌ），所以被稱為「兩個邁克爾」，他們被

中國當局指控的罪名為境外刺探和非法提供國家秘密罪，其中斯帕弗一審被判處有期徒刑１１年

、沒收個人財產５萬元人民幣並驅逐出境，至於康明凱的案件理應還在審理中。

康明凱和斯帕弗均於２０１８年１２月被中方逮捕，都剛好發生在孟晚舟被捕之後，事件被

西方社會普遍認為是中方對孟晚舟事件的報復，及中國「人質外交」的一部分。盡管中國一直不

承認這一點，但當每次被媒體問到有關案件時，中方都會提及要求加拿大當局釋放孟晚舟，今次

中方如何就釋放「兩個邁克爾」作出回應，也是外界關注的焦點。

另外，一名被判走私販毒罪成的加拿大公民謝倫伯格，在孟晚舟案後被中國法院加重刑罰，

由入獄１５年改判死刑，並於今年８月的二審中維持判刑，同樣被西方社會指是政治報復。



＊引渡決定前最後一刻簽協議，美：證實華為欺騙金融機構＊



孟晚舟被指控誤導匯豐銀行與遭到美國制裁的伊朗進行非法的生意往來，她被控的罪名包括

串謀實施銀行欺詐、銀行欺詐、串謀實施電信欺詐和電信欺詐。就在被美方通緝之後，孟晚舟於

２０１８年１２月１日在溫哥華機場轉機時，遭加拿大警方依據美國司法部的要求逮捕，並在交

付超高額保釋金後在其溫哥華豪宅接受監視居住。在長達三年的訴訟戰後，孟晚舟引渡案聽證會

終於結束，加拿大法院原定在１０月２１日作出裁決，換言之，孟晚舟在法院作出是否引渡決定

的最後一刻，選擇接受美國司法部的協議。

美國司法部發表聲明指，通過簽署這份暫緩起訴協議，孟晚舟承認她在實施一項欺詐國際金

融機構的計劃中扮演了主要角色，即她在擔任華為首席財務官期間，就華為在伊朗的業務運營向

一家金融機構的高級管理人員進行了多次重大失實陳述，以維護華為與這個金融機構的銀行往來

關係。美方指出，孟證實了她和她的華為同事對華為在伊朗的活動中，合謀欺騙全球金融機構、

美國政府和公眾。

中國外交部發言人趙立堅在個人微博轉發了《新華社》的報道，並稱經中國政府不懈努力，

孟晚舟已經乘坐中國政府包機離開加拿大，即將回到祖國，與家人團聚。

