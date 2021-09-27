【華為風波】孟晚舟乘包機抵深圳；內媒稱兩加拿大人患病取保候審

《經濟通通訊社２７日專訊》華為首席財務官孟晚舟獲釋，她乘坐的中國政府包機於周六（

２５日）晚間十點左右抵達深圳機場。停機坪鋪有紅地氈，在場民眾拉起寫有「歡迎孟晚舟女士

回家」的橫額，身穿紅裙的孟晚舟沒有戴口罩走下飛機，身穿全身保護衣的工作人員向她獻花。

孟晚舟哽咽地說：「我終於回家了」，又稱強調「如果信念有顏色，那一定是中國紅」。

報道指，中國駐加拿大大使叢培武同機陪同，顯示這是國家行為。中國外交部發言人華春瑩

周六晚間稱，孟晚舟事件是一起針對中國公民的政治迫害事件，目的是打壓中國的高技術企業。

對孟晚舟「欺詐」的指控純屬捏造。



＊杜魯多到機場迎接康明凱和斯帕弗＊



就在同一天，兩名被中國拘留的加拿大公民康明凱和斯帕弗亦於周六早上獲釋由北京飛達加

拿大。加拿大總理杜魯多到機場接機，與兩人擁抱。杜魯多形容兩人經歷了困難的１０００天，

所展示的毅力令加拿大人受到鼓舞。

內地傳媒引述消息報道，康明凱及邁克爾斯帕弗以患病為由，申請取保候審。兩人經中國有

關部門確認和專業醫療機構診斷，並由加拿大駐華大使提供擔保，相關部門分別對兩人依法作出

批准取保候審的決定，以及中止審理案件的裁定。報道又指，據了解，在取保候審期間，被告應

當嚴格遵守中國人民法院作出的取保候審決定，若有違反，中方可以在期限內任何時候，依法恢

復審理涉嫌犯罪行為。（ｃｔ）

