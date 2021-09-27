【華為風波】加國外長：與中國關係正常化方面不抱有幻想

《經濟通通訊社２７日專訊》中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟返抵中國深圳，加拿大外

長加爾諾（Ｍａｒｃ Ｇａｒｎｅａｕ）表示，在與中國關係正常化方面，不抱有幻想。

兩名獲中國釋放的加拿大公民康明凱與斯帕弗乘搭加拿大皇家空軍飛機，９月２５日返抵加

拿大，總理杜魯多及外長加爾諾等官員到場迎接。加爾諾說兩人狀況很好，政府不排除提供補償

。

雖然中方否認兩人的案件，與華為副董事長孟晚舟的案件有關，但加加爾諾周日接受加拿大

廣播公司訪問時稱，中方放人的時機值得注意，康明凱和邁克爾能夠立即歸來，很明顯與孟晚舟

案存在非常直接關連。

加爾諾又說，康明凱和邁克爾被拘留事件，有損中國的國際形象，強調國與國之間可以存在

分歧，但不能夠因為對某個國家不滿意，就任意將該國公民關進監獄。

加爾諾又以４Ｃ形容加拿大對中國的態度，便是：共存（ｃｏｅｘｉｓｔ）、競爭

（ｃｏｍｐｅｔｅ）、合作（ｃｏ－ｏｐｅｒａｔｅ）與挑戰（ｃｈａｌｌｅｎｇｅ）。

加爾諾強調，如果兩名加國公民沒被釋放，兩國關係難以正常化。他又否認，事件的解決與

聯邦大選有關連。（ｃａ）

