【能耗雙控】台灣蘋果供應商欣興電子蘇州及昆山工廠因限電停工

《經濟通通訊社２７日專訊》蘋果供應商欣興電子在台灣證券交易所發布公告稱，因蘇州地

區將於９月２６日中午１２時至９月３０日２４時停供工業生產用電，公司在蘇州及昆山的子公

司將暫時停工至９月３０日。

公司表示，停工期間將協調集團內其他廠區生產，以滿足客戶出貨需求。預計停工４﹒５個

工作日，暫時尚未產生重大影響。資料顯示，欣興電子的ＨＤＩ與硬板產能集中在大陸。

（ｄｗ）

