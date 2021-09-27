【能耗雙控】國家電網：最大可能避免出現拉閘限電情況

《經濟通通訊社２７日專訊）針對全國多地電力供應告急的情況，國家電網公司回應表示，

將最大可能避免出現拉閘限電情況，堅決守住民生、發展和安全底線。強化全網統一調度，合理

安排運行方式，服務好發電企業，做到應並盡並。

早前內地多地因電力供應不足，被迫在用電高峰時段拉閘限電，影響工業及居民用電，預計

未來一段時間用電緊張局面將延續。（ｄｗ）

