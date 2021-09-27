【恒大困局】大華銀行：中國或因恒大危機放慢收緊監管步伐

《經濟通通訊社２７日專訊》新加坡大華銀行發表報告稱，中國恒大（０３３３３）債務危

機對中國經濟帶來的間接影響較難估計，中國政府可能會放慢收緊監管步伐以提振市場信心。報

告稱，盡管目前沒有跡象顯示官方會出手救助恒大，但政府有足夠誘因和資源防止局勢惡化至成

為危及社會及金融穩定的系統性風險，尤其是在１１月召開的中共十九屆六中全會及明年初冬奧

之前。

該行發表的２０２１年第四季度展望報告稱，中國７至８月的數據顯示其經濟增長正失去動

力。由於監管環境收緊，未來將有更多下行風險，而國內新冠個案清零的政策將繼續阻礙私人消

費的復蘇。至於恒大的債務問題也有可能對內地經濟產生更廣泛的影響，擔憂事件影響蔓延至銀

行和建築材料等其他行業以至消費需求，這可能會導致經濟進一步放緩。



＊料恒大對中國今年ＧＤＰ影響少於０﹒５個百分點＊



大華銀行對中國２０２１年經濟增長基線預測為８﹒６％，其中第三、四季增長分別為

５﹒７％及５﹒１％（第一、二季增長分別為１８﹒３％及７﹒９％）。認為恒大債危機對中國

今年ＧＤＰ的影響將少於０﹒５個百分點。

此外，該行維持人行今年第四季將下調存款準備金率５０個基點的預測，這將支持銀行增加

貸款，並償還將於第四季到期的２﹒４５萬億元人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ）貸款。（ｗｌ）

