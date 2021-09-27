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27/09/2021 17:35

【恒大困局】大華銀行：中國或因恒大危機放慢收緊監管步伐

　　《經濟通通訊社２７日專訊》新加坡大華銀行發表報告稱，中國恒大（０３３３３）債務危
機對中國經濟帶來的間接影響較難估計，中國政府可能會放慢收緊監管步伐以提振市場信心。報
告稱，盡管目前沒有跡象顯示官方會出手救助恒大，但政府有足夠誘因和資源防止局勢惡化至成
為危及社會及金融穩定的系統性風險，尤其是在１１月召開的中共十九屆六中全會及明年初冬奧
之前。
　　該行發表的２０２１年第四季度展望報告稱，中國７至８月的數據顯示其經濟增長正失去動
力。由於監管環境收緊，未來將有更多下行風險，而國內新冠個案清零的政策將繼續阻礙私人消
費的復蘇。至於恒大的債務問題也有可能對內地經濟產生更廣泛的影響，擔憂事件影響蔓延至銀
行和建築材料等其他行業以至消費需求，這可能會導致經濟進一步放緩。

＊料恒大對中國今年ＧＤＰ影響少於０﹒５個百分點＊

　　大華銀行對中國２０２１年經濟增長基線預測為８﹒６％，其中第三、四季增長分別為
５﹒７％及５﹒１％（第一、二季增長分別為１８﹒３％及７﹒９％）。認為恒大債危機對中國
今年ＧＤＰ的影響將少於０﹒５個百分點。
　　此外，該行維持人行今年第四季將下調存款準備金率５０個基點的預測，這將支持銀行增加
貸款，並償還將於第四季到期的２﹒４５萬億元人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ）貸款。（ｗｌ）

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