【ＦＯＣＵＳ】「晚舟歸航」拜登賣何藥，１１月氣候峰會有看頭

【ＦＯＣＵＳ】被扣１０２８日，晚舟終歸航。中國外交部７月向美方提交「兩份清單」中

的「撤銷對孟晚舟的引渡」暫告段落，被形容為「北京對華盛頓的外交勝利」。晚舟回家的「中

國紅」引發民族情緒高漲，下一個焦點則是，中美關係是否自此迎來新章？

值得留意的是，隨著美國氣候特使克里未來數周內將再次訪華，１１月將於英國舉行的聯合

國氣候峰會ＣＯＰ２６大有看頭。另一方面，幾乎在加拿大法官周末宣布釋放決定的同時，美印

日澳領導人聚首白宮出席「四方安全對話」，直指對抗中國在印太地區影響力。



＊清單提及「撤銷引渡」暫告段落＊



通訊巨擘華為的副董事長孟晚舟身陷「違反美國制裁伊朗」案件風波，遭扣押軟禁加拿大逾

千日後，終與美國司法部達成協議，從溫哥華法院獲釋。官方新華社周六（２５日）上午

１０時３０分於孟晚舟乘搭的專機離開加拿大領空後發稿稱，「經中國政府不懈努力，孟女士即

將回到祖國」，意味外交部副部長謝鋒７月會見美國副國務卿舍曼時提出的「兩份清單」，其中

有關「撤銷對孟晚舟的引渡」暫告段落。

中美關係破冰的一大死結得解，坊間預期，「取消或部分取消」特朗普時期對近

４０００億美元中國商品額外徵稅的談判窗口，將很快於１０月底Ｇ２０峰會前後打開。尤其是

財長耶倫７月時曾指，關稅在某些情況下傷害了美國消費者。

更值留意的是，今次「晚舟歸航」正值美國氣候特使克里本月初訪華，以及中國上周二

（２１日）於聯合國大會宣布不再新建境外煤電項目之後。而隨著克里近日透露未來數周將返回

中國，就應對氣候變化凌雲壯志的拜登，將與北京達成何共識或協議，令１１月將於英國舉行的

聯合國氣候峰會ＣＯＰ２６大有看頭。



＊個別讓步或為換取中國承諾更多＊



今次峰會為自《巴黎氣候協議》２０１５年簽署以來，各方每隔５年（因疫情推遲一年）首

次全面回顧、評估相關進展，並預期各國承諾新的、更有力的長期行動目標。

對上周剛剛宣布把援助發展中國家應對氣候變化的資金增加一倍至１１０億美元的拜登而言

，共和黨議員魯比奧、哈格蒂有關「我們看到拜登政府對氣候的一味關注……只是其對北京採取

危險的軟弱態度的另一個例證」、「非常擔心這（孟晚舟獲釋）看起來可能是拜登政府更多的綏

靖政策、更多的投降」，或正正說出拜登此時心中所想－－以個別讓步換取中國在應對氣候變化

承諾更多，顯然是近期最優先的目標。

但幾乎在加拿大法官周末宣布釋放決定的同時，美印日澳領導人聚首白宮出席「四方安全對

話（ＱＵＡＤ）」，直指對抗中國在印太地區影響力。較早之前，美國並與英國、澳洲宣布達成

「澳英美三方安全合作協議（ＡＵＫＵＳ）」向澳洲提供核動力潛艇，更被視作冷戰後美國最重

要的亞洲政策操作轉變，即把澳洲拉入不斷升級的全球海軍軍備競賽。

從此角度看，當特朗普時期對中國的打壓集中於一間企業、一批商品，拜登的目標恐是一套

長期機制、一片區域盟友，中美博奕得失虛實之間的水靜流深，未來前景仍驚濤駭浪。

