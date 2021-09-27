【海航動向】海航董事長陳峰、ＣＥＯ譚向東涉違法遭拘留

《經濟通通訊社２７日專訊》年初宣布破產的海航集團上周五（２４日）公布，接到海南公

安機關通知，集團董事長陳峰、首席執行官譚向東因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施。

海航集團在微信公眾號公告指，集團及成員企業運轉穩定有序，破產重整工作依法順利推進

，生產經營不受任何影響。



＊顧剛：野心和慾望把集團送入深淵＊



同日深夜，集團黨委書記顧剛向全體員工發表公開信，形容「野心和慾望把集團送入深淵」

。顧剛的公開信並未說明陳、譚二人被捕原因，僅稱「錯誤由犯錯的人承擔」，「發生的已經發

生，我們要收拾起自己的心情」。

顧剛在信中指出，海航集團曾經是中國民企發展的楷模，但很多人「丟了初心、忘了使命，

總是把因果和自己的冒險經歷掛在嘴邊，直到野心和慾望把集團送入深淵時，再一次遇到更大危

機時，既不能清醒地認識自己、也沒有把握住機會、沒有說真話的勇氣、更沒有付出和擔當的魄

力」。



＊海航控股負債將通過債轉股、大股東償債等方式大幅削減＊



內地《２１世紀經濟報導》指，根據海航控股（滬：６００２２１）的重整計劃，其負債規

模將通過債轉股、大股東償債等方式大幅削減，而借貸利率、還款期限等留債條件將顯著優化，

債務負擔將大幅減輕。

據全國企業破產重整案件信息網，掛出的海航控股及其１０家子公司重整計劃草案方案，至

今共有４９１５家債權人向１１家公司管理人申報９２１５筆債權，申報金額合計３９７２﹒１

億元（人民幣．下同）。經管理人審查，已經提交法院裁定和預計後續法院可以裁定確認的債權

共計約１６１２﹒９億元。

另外，海航控股公告，表示海航控股及子公司重整案第２次債權人會議將於周一早上９時以

網絡會議方式召開，會議將表決重整計劃草案。公司股票周一停牌，周二復牌。（ｃａ）

