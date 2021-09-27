  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/09/2021 08:48

【海航動向】海航董事長陳峰、ＣＥＯ譚向東涉違法遭拘留

　　《經濟通通訊社２７日專訊》年初宣布破產的海航集團上周五（２４日）公布，接到海南公
安機關通知，集團董事長陳峰、首席執行官譚向東因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施。
　　海航集團在微信公眾號公告指，集團及成員企業運轉穩定有序，破產重整工作依法順利推進
，生產經營不受任何影響。

＊顧剛：野心和慾望把集團送入深淵＊

　　同日深夜，集團黨委書記顧剛向全體員工發表公開信，形容「野心和慾望把集團送入深淵」
。顧剛的公開信並未說明陳、譚二人被捕原因，僅稱「錯誤由犯錯的人承擔」，「發生的已經發
生，我們要收拾起自己的心情」。
　　顧剛在信中指出，海航集團曾經是中國民企發展的楷模，但很多人「丟了初心、忘了使命，
總是把因果和自己的冒險經歷掛在嘴邊，直到野心和慾望把集團送入深淵時，再一次遇到更大危
機時，既不能清醒地認識自己、也沒有把握住機會、沒有說真話的勇氣、更沒有付出和擔當的魄
力」。

＊海航控股負債將通過債轉股、大股東償債等方式大幅削減＊

　　內地《２１世紀經濟報導》指，根據海航控股（滬：６００２２１）的重整計劃，其負債規
模將通過債轉股、大股東償債等方式大幅削減，而借貸利率、還款期限等留債條件將顯著優化，
債務負擔將大幅減輕。
　　據全國企業破產重整案件信息網，掛出的海航控股及其１０家子公司重整計劃草案方案，至
今共有４９１５家債權人向１１家公司管理人申報９２１５筆債權，申報金額合計３９７２﹒１
億元（人民幣．下同）。經管理人審查，已經提交法院裁定和預計後續法院可以裁定確認的債權
共計約１６１２﹒９億元。
　　另外，海航控股公告，表示海航控股及子公司重整案第２次債權人會議將於周一早上９時以
網絡會議方式召開，會議將表決重整計劃草案。公司股票周一停牌，周二復牌。（ｃａ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話27/09/2021
【陶觀天下】美聯儲啟動減碼　自民黨選舉總裁
中國故事25/09/2021
孟晚舟與美司法部達協議　被困千日終回國　兩加拿大人獲北京釋放
中國故事24/09/2021
《神州經脈》中國整合稀土資源　恒大兌付美元債息無影　滬指轉跌
財經熱話24/09/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》濰柴動力(02338)受國策支持　業務前景不俗
香港要聞24/09/2021
《本港樓市》地建會：無聽聞中央關注香港房屋問題　看不到有壓力
財經熱話24/09/2021
《股市一周》恒指全周跌728點，地產股慘跌，恒大風暴未止
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金