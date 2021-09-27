【大國博弈】國產Ｃ９１９飛機因美出口限制，傳年內難達生產目標

《經濟通通訊社２７日專訊》據路透引述三位知情消息人士，由於美國嚴格的出口管制，導

致中國國產Ｃ９１９飛機更難達成認證和生產目標。

消息人士稱，國企中國商用飛機公司無法得到供應商的及時幫助，部分備用零件甚至已經告

罄。雖然美國相關供應商逐漸獲得許可，但這已導致中國認證速度變慢，長達數月的延遲有可能

影響到早期生產。

美國航空航天咨詢公司Ｐａｔｒｉｏｔ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ的航空

航天供應鏈專家Ａｌｅｘ Ｋｒｕｔｚ指，最大的障礙之一將是供應鏈，特別是在當前通脹、材

料供應和供應商變化的背景下，供應商可能沒有流動資金來進行適航認證後的改裝，也不像幾年

前那樣願意繼續支持像中國商飛這樣的初始進展較慢的生產計劃。

消息人士稱，Ｃ９１９有可能在今年年底前獲得中國航空監管機構頒發的型號合格證，但會

有一長串關於飛行操作的限制。消息人士說，即使在獲得認證之後，中國商飛也必須進行升級。

中國商飛和中國民用航空局（ＣＡＡＣ）尚未回應事件。

中國航空監管機構早前曾表示，中國大飛機Ｃ９１９批生產的首架機將進入總裝階段，首架

飛機的啟動客戶是東方航空（００６７０），將在年底前交付。中國商飛希望，在今年底前通過

型號合格審定，證明該機型是適航。（ｃａ）

