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即市新聞

27/09/2021 14:42

【能耗雙控】缺電危機加劇，多間機構下調中國經濟增長預測

　　《經濟通通訊社２７日專訊》受電力需求旺盛、煤炭等價格大漲及「能耗雙控」政策落實等
影響，中國多地限電持續，企業工廠掀起停工潮。機構預計，電力短缺將拖累經濟增長，並下調
中國經濟增長預測。
　　中金認為，煤炭供給不足導致的電力缺口，７月以來便已壓制生產，年內或難以消除。總體
而言，「能耗雙控」政策對中國第三、四季度經濟增速的影響，均在０﹒１－０﹒１５個百分點
左右。又預計，ＰＰＩ年內按年增速或在９％以上，上游漲價對中下游盈利空間的擠壓加劇，貨
幣政策將保持穩中偏鬆。
　　中金公司經濟學家表示，電力供應衝擊將對短期生產造成大的影響，尤其是９月份，當月工
業增加值可能回落至４％至４﹒５％。

＊野村下調中國ＧＤＰ增長預測至７﹒７％＊

　　彭博引述野村周一（２７日）報告表示，江蘇、浙江、廣東等經濟重鎮採取的嚴格限電措施
，或導致本周稍後發布的採購經理指數（ＰＭＩ）降至５０以下。野村上周五（２４日）將今年
中國ＧＤＰ增長預測，從８﹒２％下調至７﹒７％，原因是工廠在停電和環保政策下暫停營運。
　　９月中國官方及財新製造業ＰＭＩ將於本周出爐，８月分別錄５０﹒１及４９﹒２，官方製
造業ＰＭＩ會否跌破榮枯線備受關注。
　　另外，報道引述摩根士丹利經濟學家預測，今年餘下時間如果按照目前的速度減產，中國第
四季ＧＤＰ增長將減少約１個百分點。（ｃａ）

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