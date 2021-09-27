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27/09/2021 10:59

【國安立法】陳茂波：美國以霸權傷害香港，強調本港營商環境優良

　　《經濟通通訊社２７日專訊》財政司司長陳茂波批評美國以不同手段抹黑香港，強調香港在
國家支持下，前景機遇無限。
　　陳茂波昨（２６日）在網誌表示，國家為維護主權及國家安全而實施《香港國安法》，美國
卻借機污蔑和抹黑香港的營商環境及發展前景，並一再向中央及特區官員施加無理的所謂制裁，
他要求美國或其他國家切實尊重中國的國家主權，遵守國際關係的基本原則，不應干預香港事務


＊香港前景機遇無限＊

　　他強調，香港營商環境依然優良並充滿活力，前景機遇無限，近期啟動的粵港澳大灣區「跨
境理財通」，印證國家在管理好風險的前提下，持續改革開放。中央也加大力度從政策上扶持香
港發展，包括在《十四五規劃綱要》進一步明確支持香港建設成國際創新科技中心，前海方案其
中一個重點就是加快科技發展體制機制改革創新。他提到以金融業為例，美國的企業和投資者在
香港經營所得的利益，遠比來自內地以至世界其他地方的企業和投資者為多。

＊林鄭：外部勢力其心可誅＊

　　另外，身在內地進行公務活動的行政長官林鄭月娥周末（２５日）亦發表聲明表示，支持外
交部以「事實清單」形式列舉美國干預港事及支持反中亂港勢力的一系列事實，認為這些事實不
容爭辯，國際社會及市民通過清單會掌握美國的「霸權行徑」，並感到憤慨。
　　林鄭批評，包括美國在內的外部勢力過去兩年鼓吹「港獨」、「自決」，嚴重危害國家安全
，不斷採取外交及國內政治手段，誣衊國家、詆毀特區政府和抹黑《香港國安法》，「其行可恥
，其心可誅。」（ｃｌ）

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