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27/09/2021 12:23

【新冠肺炎】澳門全民核檢，截至今早９時逾３１萬人結果呈陰性

　　《經濟通通訊社２７日專訊》澳門政府宣布，第二次全民核酸檢測已於９月２５日下午３時
開始，截至今（２７）早九時，約４８﹒２２萬人接受採樣，檢測結果約３１﹒３７萬人呈陰性

　　此外，自９月２４日下午３至９月２５日下午３時，有４﹒４５萬人自行前往進行核酸檢測
且不在全民核酸檢測計劃內，檢測結果均為陰性。
　　上述兩者累計採樣逾５２﹒６８萬人，累計檢測結果３５﹒８２萬人均呈陰性。（ｃｌ）

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