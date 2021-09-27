【施政前瞻】中總：應投放資源紓解土地房屋和青年向上流動等問題

《經濟通通訊社２７日專訊》行政長官林鄭月娥下星期發表任內最後一份施政報告。香港中

華總商會會長袁武認為，當局應從短中長期規劃為香港發展提出政策部署，提升香港產業競爭力

，尤其是深化對金融和創科領域的支援，抓緊國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區和「雙循環」

發展機遇。特區政府也要積極投放資源紓解土地房屋和青年向上流動等社會深層次問題，為經濟

持續發展與社會和諧穩定構建重要基礎。



＊應積極建設人民幣證券和衍生產品市場＊



該會認為，香港是全球最大的離岸人民幣業務樞紐，特區政府應探討不斷豐富香港離岸人民

幣投資和風險管理產品，積極建設人民幣證券和衍生產品市場，吸納全球人民幣資金匯聚香港，

並向中央爭取香港金融機構參與數字貨幣跨境電子支付，讓香港成為推動數字人民幣國際化重要

一站。

袁武指出，特區政府應積極制定香港科技發展長遠藍圖，將包括河套區創新及科技園在內的

新界北地區發展成創新科技走廊，打造「新界北小矽谷」，直接引入國際級大型企業，與香港高

等學府建立合作關係，吸引全球創科資源和海內外頂尖科技人才集聚。當局亦應與內地政府商討

，參考內地與多個國家已設立的邊境跨境合作區辦法，放寬兩地人員出入河套地區的限制，便利

科技人才自由流動，並為科研成果在大灣區轉化給予更多政策和資金支持，打通研發的中下游，

形成大灣區產學研鏈條。



＊期望當局能多管齊下增加土地房屋供應＊



該會期望當局能多管齊下增加土地房屋供應，例如全面審視新界土地用途推進新界發展、優

化改劃土地程序、大幅增加資助房屋供應數量和種類、發展資助房屋交易市場、研究重啟私人機

構參建居屋計劃等，盡快滿足市民的置業需求。

施政報告亦應探討全方位推動青年發展及教育的工作，包括加強對商界支援，為基層青年提

供更多實習機會，加大政策支援，協助青年赴內地發展。當局也應推動把國民及國情教育列為學

校必修科目，加強青年人對國家的情感與身份認同，長遠更須積極部署推動年輕一代參與公共事

務，鼓勵他們與政府溝通交流，為培育新一代「愛國愛港」治港者做準備。



＊須盡快與內地恢復通關＊



中總又認為，要有效推動落實香港中長期發展的政策建議，加快融入國家發展大局，大前提

必然是盡快與內地恢復通關，期望特區政府能積極推動落實內地與香港健康碼互認互通安排，讓

兩地經貿與社會民生活動往來回復正常運作。

面對新冠疫情可能長期存在的「新常態」，該會欣見特區政府早前宣佈延長「中小企融資擔

保計劃」轄下三項信貸擔保計劃的申請期和還款期，相信可為中小企資金周轉提供更靈活安排。

中總期望當局能進一步考慮因應不同擔保產品降低貸款利率或提供更多利息補貼，並將相關擔保

計劃恆常化，為中小企提供持續和穩定支援。（ｓｌ）

