【企業盈喜】香港教育（１０８２）全年純利預測調低至３６０萬元

《經濟通通訊社２７日專訊》香港教育國際（０１０８２）公布，繼早前披露預期截至６月
３０日止年度純利約２０００萬元後，現估計純利調整為約３６０萬元，而去年度虧損約
１﹒０７億元。
該集團指，純利調整主因經進一步評估若干應收貸款減值虧損及對與私人教育服務業務單位
相關商譽進行減值評估所致。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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