【恒大困局】恒大汽車（００７０８）終止建議發人幣股份上海上市

《經濟通通訊社２７日專訊》恒大汽車（００７０８）公布，有關擬議在上海證券交易所科
創板發行人民幣股份事宜，該集團終止建議根據特別授權發行人民幣股份。
該集團指，經考慮後，該集團與海通證券雙方同意終止上市輔導協議，並將會向中國證券監
督管理委員會深圳監管局報告。因此，建議發行人民幣股份將不再繼續進行。（ｗｈ）
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