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27/09/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入５７﹒９億人幣，爆買美團沽東岳

　　《經濟通通訊社２７日專訊》恒指低開２３點，報２４４８７點。最高升１２５點報
２４６３６點，最低跌４１５點報２４０９５點。恒指收報２４１９２點，跌３１８點或
１﹒３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入５７﹒９億元人民幣，增加２３１％。北水淨買入最多的個股
依次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、海吉亞醫療（０６０７８）；淨賣出最
多的依次是東岳集團（００１８９）、長城汽車（０２３３３）、小米集團（０１８１０）。
　　主板成交１４７５﹒３８億元減少１７﹒６％。其中港股通成交３９２﹒２億元，佔總成交
２６﹒６％。

＊美團受惠十一黃金周＊

　　同程旅行發表報告，基於同程旅行大數據對今年「十一」黃金周出行市場進行預測。報告顯
示，２０２１年「十一」黃金周期間，全國國內遊人數將達到６﹒５億人次，恢復至２０１９年
同期的八成以上。有經營酒店及旅遊預訂等服務的美團股價造好，美團股價升０﹒８２％報
２４４﹒６元，北水淨買入１５﹒６億元。騰訊控股跌０﹒６５％報４６０﹒２元，北水淨買入
１０﹒７億元。海吉亞醫療跌８﹒３２％報５４元，北水淨買入９﹒５億元。東岳集團跌
１９﹒９２％報１８﹒９４元，北水淨賣出２﹒６億元。長城汽車升０﹒６９％報２９﹒２５元
，北水淨賣出２﹒６億元。小米集團跌１﹒７８％報２２﹒１元，北水淨賣出１﹒６億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　１５﹒５５
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　１０﹒６７
　　海吉亞醫療　　　（０６０７８）　　　　　　９﹒５０
　　華潤電力　　　　（００８３６）　　　　　　６﹒０２
　　李寧　　　　　　（０２３３１）　　　　　　３﹒４２

　　淨沽出最多港股：
　　東岳集團　　　　（００１８９）　　　　　－２﹒６３
　　長城汽車　　　　（０２３３３）　　　　　－２﹒５９
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－１﹒５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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